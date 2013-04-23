中国汇市：人民币早盘与中间价亦步趋升，外汇占款提供支撑但需提防复苏降温

* 人民币早盘随中间价小升

* 3月外汇占款较大提供支撑

* 市场关注汇丰中国PMI初值下滑

路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期 周二走升，保持与中间价亦步亦趋。交易员认为隔夜美元指数小跌，且昨日公布3月份中国外汇占款仍然较大，都支撑人民币升值，但需要关注中国经济复苏是否出现降温。盘间波幅仍然较窄，成交热情不高。

北京一股份银行交易员认为，早盘上看市场整体看未见明显方向，多数时间买盘、卖盘双方力量不相上下。开盘曾出现外资行的买盘，但是量不大。

上海一股份行交易员表示，早盘尾段出现一些购汇但成交不多，需观察午盘走势。猜测可能与汇丰公布4月中国制造业PMI初值下滑有关，市场还是在观察中国经济增速能不能支撑那么强势的人民币汇率。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值自上月的51.6回落至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.1770元，上日收报6.1826元。今日人民币兑美元中间价 为6.2360元，上日中间价为6.2415元。

中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，套利资金持续流入会给人民币汇率带来升值压力，不过周一公布的外汇占款数字仍然难以解释4月份以来人民币在中间价带领下的快速升值；从市场角度来讲，本月升值压力中政策预期成份可能更多。

东京汇市日圆周二全线上涨，澳元则触及六周低点，因中国制造业数据疲软，激起对全球经济状况的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/50，上日尾盘为6.2525。

北京时间12:19，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1783/92元，上一交易日尾盘报6.1778元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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