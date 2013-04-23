美国个股：新闻集团与股东就电话窃听丑闻诉讼达成和解

路透4月22日 - 新闻集团 将获得1.39亿美元保险金，和解一项股东派生诉讼，此前公司股东指控董事会未能尽职调查电话窃听丑闻。

据一名原告律师称，这笔将通过董事会成员责任保险支付的现金和解费，是和解同类股东派生诉讼发生的最大一笔费用。

在派生诉讼中，股东寻求从公司利益角度出发，追究损害公司利益的董事会成员和管理层的责任。这类诉讼通常会以改变公司治理的形式和解，而就新闻集团的情况而言，不管公司获得多少和解费用，股东均将间接受益。

这宗诉讼原本指控新闻集团董事会拒绝调查电话窃听丑闻，因为董事更想保护的是默多克家族的利益，原告包括工会持股的Amalgamated Bank和新奥尔良雇员退休系统。

根据和解协议，新闻集团表示将改善公司治理流程。双方的协议显示，和解并不表示承认新闻集团存在违法行为。