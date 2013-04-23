CNH市场动态：即期跟随中间价而升，午后受国际汇市影响缩减升幅

路透香港4月23日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二跟随中间价再次走升，但海外美元走强令升幅减少，离岸交易员对于进一步拉高汇价态度谨慎。

银行人士指出，离岸汇价过去一个月来最多升值约0.8%，在缺乏新的消息下，市场已将焦点放在较预期疲软的中国经济以及海外美元回升上，短期方向较不明朗。

交易员表示，离岸人民币早盘随着中间价上走，场内亦见外资行卖出美元/CNH部位，但午后包括德国采购经理指数(PMI)等数据表现不甚理想，欧元、英镑等欧洲货币兑美元下跌，人民币也脱离稍早的高点，但整体区间狭窄。

“相对于onshore(在岸)跟客户盘有关，离岸汇价跟国际盘、美元的强弱，关系更多一点”一大型中资行交易员说。

本地时间下午5:27时，离岸人民币 即期报6.1795，上交易日收6.1810，盘中区间在6.1750-6.1796；随着今日中间价 升至6.2360，在岸人民币汇价 收高至6.1791。在岸与离岸价差为负4点子。

在无本金远期外汇(NDF)市场 方面，本地时间下午5:20时，美元/人民币一年期品种 报6.2531/6.2568，上日在6.2525。

欧洲开盘后英镑下跌，受亚洲一央行抛盘打压，同时担忧中国经济成长迟缓也刺激投资者转向美元和日圆等流动性更强的货币。

投行高盛的私人财富管理部门周二称，相信中国快将拓宽人民币汇率波幅，不过在经济阴霾笼罩下，汇率的双向波动将令投资者难以对人民币下注升值或贬值。

今日的汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值疲弱，引发第二季度经济成长不振疑虑。

美银美林在一份报告中指出，离岸人民币(CNH)汇价年底前将上看6.05。该投行表示，在香港经济动能逐步提升之际，贸易结算、债券发行以及避险基金流入，将给予香港离岸人民币流动性支持。(完)

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