日股业绩：JFE控股全年度经常性获利减1.4%，因钢价跌且库存价值降

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透东京4月23日 - 以产出计全球排名第九的钢铁制造商JFE控股 周二公布全年度经常性获利减少1.4%，因亚洲钢价下跌，且铁矿石跌价造成库存价值降低。
JFE控股公布，截至3月的年度，其不计特殊项目的税前获利为522.1亿日圆(5.2583亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S的17名分析师平均预估的501.5亿日圆。
该公司未公布4月起新年度的预估，但汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为1,912亿日圆，预计削减成本、库存价值上升、加上日圆趋贬料提高该公司获利。
JFE控股股价自1月初已跳升约20%，但仍落后于日股指标日经指数 约30%的涨幅。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。