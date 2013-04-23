日股业绩：JFE控股全年度经常性获利减1.4%，因钢价跌且库存价值降

路透东京4月23日 - 以产出计全球排名第九的钢铁制造商JFE控股 周二公布全年度经常性获利减少1.4%，因亚洲钢价下跌，且铁矿石跌价造成库存价值降低。

JFE控股公布，截至3月的年度，其不计特殊项目的税前获利为522.1亿日圆(5.2583亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S的17名分析师平均预估的501.5亿日圆。

该公司未公布4月起新年度的预估，但汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为1,912亿日圆，预计削减成本、库存价值上升、加上日圆趋贬料提高该公司获利。