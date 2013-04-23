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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 13:50 BJT

台湾股市：收低27.61点，宏达电和台积电下挫打压大盘

路透台北4月23日 - 台湾股市周二收低0.35%，智慧型手机大厂宏达电 重挫3.3%，因此前有消息称，诺基亚 表示已赢得一项法院禁令，将阻止竞争对手宏达电在其HTC One手机中使用由意法半导体 制造的麦克风组件。

晶圆代工龙头台积电 过去两个交易日均上涨后，今日回落2.3%。该公司上周四曾公布乐观财测。

加权股价指数 收低27.61点至7,942.77点。今日开盘跌0.2%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别下滑0.7%和0.1%。

初步数据显示，大盘成交值 为735.48亿台币，上交易日为770.31亿。(完)
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