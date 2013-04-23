《汇市简讯》欧元呈守势，兑美元和日圆回落

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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* 欧元/日圆在亚洲盘卖压强劲，拖累欧元/美元
* 欧元/美元在1.3000前有买单，据称由亚洲主权帐户挂出
* 在1.3100之前有强劲卖单，上方有部分停止单，1.3130以上有更多停止单
* 欧元/日圆在亚洲盘由129.83跌至128.55，在128.50前面临空头回补。(完)
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路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。