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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:02 BJT

《汇市简讯》欧元呈守势，兑美元和日圆回落

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* 欧元/日圆在亚洲盘卖压强劲，拖累欧元/美元

* 欧元/美元在1.3000前有买单，据称由亚洲主权帐户挂出

* 在1.3100之前有强劲卖单，上方有部分停止单，1.3130以上有更多停止单

* 欧元/日圆在亚洲盘由129.83跌至128.55，在128.50前面临空头回补。(完)

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