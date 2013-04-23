东京汇市：日圆升高，而澳元则因全球经济成长疑虑而下挫

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3041 1.3066 -0.19 -1.16 1.3194 美元/日圆 98.76 99.20 -0.44 +13.86 86.74 欧元/日圆 128.79 129.61 -0.63 +12.52 114.46 美元/瑞郎 0.9351 0.9340 +0.12 +2.14 0.9155 英镑/美元 1.5260 1.5292 -0.21 -6.10 1.6251 美元/加元 1.0272 1.0252 +0.20 +3.54 0.9921 澳元/美元 1.0233 1.0270 -0.36 -1.54 1.0393 新西兰元/美元 0.8390 0.8420 -0.36 +1.29 0.8283 澳元/日圆 101.060 101.880 -0.80 +12.13 90.130 新西兰元/日圆 82.860 83.530 -0.80 -41.16 140.820 英镑/日圆 150.71 151.70 -0.65 +7.02 140.82 澳元/新西兰元 1.2191 1.2187 +0.03 -2.78 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪/戴素萍/石冠兰/洪曦/王冠中; 审校 张涛/杜明霞/蔡美珍/程琳/戴素萍)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。