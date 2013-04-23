版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:17 BJT

东京汇市：日圆升高，而澳元则因全球经济成长疑虑而下挫

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3041     1.3066      -0.19      -1.16     1.3194
 美元/日圆                         98.76      99.20      -0.44     +13.86      86.74
 欧元/日圆                        128.79     129.61      -0.63     +12.52     114.46
 美元/瑞郎                        0.9351     0.9340      +0.12      +2.14     0.9155
 英镑/美元                        1.5260     1.5292      -0.21      -6.10     1.6251
 美元/加元                        1.0272     1.0252      +0.20      +3.54     0.9921
 澳元/美元                        1.0233     1.0270      -0.36      -1.54     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8390     0.8420      -0.36      +1.29     0.8283
 澳元/日圆                       101.060    101.880      -0.80     +12.13     90.130
 新西兰元/日圆                    82.860     83.530      -0.80     -41.16    140.820
 英镑/日圆                        150.71     151.70      -0.65      +7.02     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2191     1.2187      +0.03      -2.78     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 梁睿雪/戴素萍/石冠兰/洪曦/王冠中; 审校 张涛/杜明霞/蔡美珍/程琳/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐