澳新汇市：澳新货币普遍下滑，受疲弱的中国制造业数据打压

新西兰元兑美元 下滑0.5%至0.8380，稍早时为0.8416，远远脱离一周前刚创下的20个月高点0.8676。

支撑位在0.8370美元，该处有更多卖单环伺，100日移动均线位置约0.8360有强劲底部。阻力位在0.8435。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

有些分析师认为，市场可能有点反应过头了。

“有一点很重要，那就是中国经济仍处于扩张，尽管速度有点放慢，”CommSec分析师Savanth Sebastian说。

“如果经济活动水平显着放慢，中国当局有很多工具可以刺激经济成长--特别是通胀仍然可控，”他说。(完)

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