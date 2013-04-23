澳新汇市：澳新货币普遍下滑，受疲弱的中国制造业数据打压

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
新西兰元兑美元 下滑0.5%至0.8380，稍早时为0.8416，远远脱离一周前刚创下的20个月高点0.8676。
支撑位在0.8370美元，该处有更多卖单环伺，100日移动均线位置约0.8360有强劲底部。阻力位在0.8435。
中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。
有些分析师认为，市场可能有点反应过头了。
“有一点很重要，那就是中国经济仍处于扩张，尽管速度有点放慢，”CommSec分析师Savanth Sebastian说。
“如果经济活动水平显着放慢，中国当局有很多工具可以刺激经济成长--特别是通胀仍然可控，”他说。(完)
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(编译 李婷仪 审校 王洋)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。