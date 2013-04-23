韩国股市：受中国数据影响收跌，Hyundai Mobis下滑

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透首尔4月23日 - 韩国股市周二下挫，指标股指扩大跌幅，在此之前中国4月制造业数据显示增速放缓，凸显了市场对全球增长前景的担忧。
综合股价指数 下跌0.4%至1,918.63点，前一交易日曾录得一个月最大涨幅。
汽车零配件商Hyundai Mobis 下跌2.9%，此前G20会议未指责日本压低本币汇价。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。