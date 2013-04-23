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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:17 BJT

韩国股市：受中国数据影响收跌，Hyundai Mobis下滑

路透首尔4月23日 - 韩国股市周二下挫，指标股指扩大跌幅，在此之前中国4月制造业数据显示增速放缓，凸显了市场对全球增长前景的担忧。

综合股价指数 下跌0.4%至1,918.63点，前一交易日曾录得一个月最大涨幅。

汽车零配件商Hyundai Mobis 下跌2.9%，此前G20会议未指责日本压低本币汇价。(完)
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