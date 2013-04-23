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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国PMI数据疲弱，令风险情绪承压

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* 美元/日圆下跌0.53%，欧元/日圆下滑0.62%，澳元/美元下跌0.36%，新西兰元/美元下跌0.37%

* 汇丰中国PMI数据疲弱，令风险情绪承压，亚股走软，沪综指下跌逾2%

* 澳元/美元的低点在1.0221，自此至1.0200一路都有买单，但传闻有新的空头停损单在设置

* 今日欧元区多国发布PMI报告，为关注焦点，因有关欧洲央行降息的传闻甚嚣尘上

(编译 高琦 审校 李婷仪)
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