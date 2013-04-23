《汇市简讯》欧洲开盘：中国PMI数据疲弱，令风险情绪承压

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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* 美元/日圆下跌0.53%，欧元/日圆下滑0.62%，澳元/美元下跌0.36%，新西兰元/美元下跌0.37%
* 汇丰中国PMI数据疲弱，令风险情绪承压，亚股走软，沪综指下跌逾2%
* 澳元/美元的低点在1.0221，自此至1.0200一路都有买单，但传闻有新的空头停损单在设置
* 今日欧元区多国发布PMI报告，为关注焦点，因有关欧洲央行降息的传闻甚嚣尘上
(编译 高琦 审校 李婷仪)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。