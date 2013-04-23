欧元债市：持平，投资者静候欧元区制造业及服务业PMI数据

在这样的情况下，投资者将密切关注Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值，因为该数据被视为评估欧元区经济成长的可靠指标。

“我们认为PMI是欧洲央行需要的最后一块证据，”KBC策略师Piet Lammens表示。

德国公债期货 微涨2个跳动点至146.37。

亚洲股市和其他风险资产周二下跌，此前汇丰4月中国PMI初值显示中国制造业成长放缓。(完)

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