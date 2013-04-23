欧元债市：持平，投资者静候欧元区制造业及服务业PMI数据

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
在这样的情况下，投资者将密切关注Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值，因为该数据被视为评估欧元区经济成长的可靠指标。
“我们认为PMI是欧洲央行需要的最后一块证据，”KBC策略师Piet Lammens表示。
德国公债期货 微涨2个跳动点至146.37。
亚洲股市和其他风险资产周二下跌，此前汇丰4月中国PMI初值显示中国制造业成长放缓。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。