物联网方兴未艾，智能生活无处不在

(本文由路透中文网编译并提供)

路透多伦多4月22日 - 还在为查看洗衣机是否洗完衣服而烦恼、或是担心家里的灯忘关了吗？如今有些应用可通过移动设备，越来越多地帮助大家远程监控这些设备。

从联网洗衣机、智能冰箱到浴室秤，此类可联网的设备正在家庭中逐渐兴起，并且可通过相应的应用进行监督和控制。

据经济合作暨发展组织（OECD）预测，到2022年，有两个孩子的普通家庭将拥有大约50%的联网设备，当前这一比例约为10%。这一趋势被称之为“物联网”（Internet of Things）。

“（应用）属于物联网中连接人的一端，”咨询公司Gartner的副总裁兼研究员Stephen Prentice说。

“一方面这些设备能够发出信息，另一方面大家可以益发通过平板或手机连接它们。”

家庭控制是一种普遍使用的技术。譬如，三星的一款洗衣机和烘乾机就可通过一款安卓应用进行启动和停止操作，还可对温度等进行控制，用户甚至还能收到衣服洗完的提示。

家里的温度可通过Nest Mobile应用进行遥控，空气质量可利用Netatmo应用查看，由此拥有个人气象和空气质量检测站。用户还可利用这些应用，查看室内空气质量信息、比如二氧化碳含量和湿度，而且这些应用还会提示适宜通风的时间。

一些应用和设备还能够在检测和追踪人体健康方面发挥作用。

在追踪体重方面，供iPhone和安卓设备使用的Withings Health Mate应用可通过连接一款由巴黎公司Withings生产的智能浴室秤，来自动追踪使用者的体重。Withings Baby Companion则是一款适用于iPhone的类似应用，能够追踪婴儿的体重，并与同龄的其他婴儿进行比较。(完)