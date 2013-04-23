中国债市：债基赎回压力拖累转债估值，待利空消化5月初或企稳

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透北京4月23日 - 近期中国信用债市场陷入调整，转债亦难独善其身，流动性冲击拖累其估值。市场分析人士称，虽然转债估值尚不至于大幅下探，但后续走势仍需待债券基金抛售转债告一段落后方可逐步企稳。
上周中国债券市场风云突变，监管层加强国内债券领域代持等灰色操作的监管意图跃然纸上，令各机构纷纷减杠杆，以保流动性降低表外风险，而转债由于易于变现亦是抛售品种之一。
“之后要看基金应对社会压力抛售转债何时告一段落，预计整个估值不至于大幅下降，转债估值5月初可能会稳定下来。之后若股市上涨，估值或扩大，”北京一家大型券商转债分析师称。
而北京另一家券商分析师认为，虽受债基赎回和结杠杆冲击转债估值存有压缩空间，但调整幅度料有限，因目前转债能够回购融资，并非率先被抛；且经历前期清仓后目前保险持有的债基量已为数不多。
受最新公布的中国经济先行指标--汇丰4月制造业PMI初值意外回落拖累，国内股市沪综指 今日收挫2.6%，创近一个月最大单日跌幅。由于中国二季度经济增长可能仍然乏力，市场人士预计，股市震荡格局料将延续，短期对可转债维持中性判断，建议静观其变。
国泰君安证券就指出，当前转债平价、债底溢价率均高，处于“高风险对高收益”阶段。波动增加意味着转债的性价比降低，并非大规模介入的理想时点。
中国银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，债券市场亦延续弱势行情，主要受制于资金面短期紧绷升级，且机构减杠杆持续，特别是信用债卖盘不断溢出，推动现券收益率继续上行。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。