中国债市：债基赎回压力拖累转债估值，待利空消化5月初或企稳

路透北京4月23日 - 近期中国信用债市场陷入调整，转债亦难独善其身，流动性冲击拖累其估值。市场分析人士称，虽然转债估值尚不至于大幅下探，但后续走势仍需待债券基金抛售转债告一段落后方可逐步企稳。

上周中国债券市场风云突变，监管层加强国内债券领域代持等灰色操作的监管意图跃然纸上，令各机构纷纷减杠杆，以保流动性降低表外风险，而转债由于易于变现亦是抛售品种之一。

“之后要看基金应对社会压力抛售转债何时告一段落，预计整个估值不至于大幅下降，转债估值5月初可能会稳定下来。之后若股市上涨，估值或扩大，”北京一家大型券商转债分析师称。

而北京另一家券商分析师认为，虽受债基赎回和结杠杆冲击转债估值存有压缩空间，但调整幅度料有限，因目前转债能够回购融资，并非率先被抛；且经历前期清仓后目前保险持有的债基量已为数不多。

受最新公布的中国经济先行指标--汇丰4月制造业PMI初值意外回落拖累，国内股市沪综指 今日收挫2.6%，创近一个月最大单日跌幅。由于中国二季度经济增长可能仍然乏力，市场人士预计，股市震荡格局料将延续，短期对可转债维持中性判断，建议静观其变。

国泰君安证券就指出，当前转债平价、债底溢价率均高，处于“高风险对高收益”阶段。波动增加意味着转债的性价比降低，并非大规模介入的理想时点。