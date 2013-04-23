台湾债市：五年券殖利率受益疲弱经济数据收低，惟面临起弹点压力

路透台北4月23日 - 台湾五年券102/2殖利率周二收低。因3月外销订单明显低于预期， 且中国公布的4月PMI初值降至50.5，股市自接近8,000点大关处回落。至于中午标售的20年 增额券102/3R结果大致符合市场预期，令五年券殖利率得以持稳于日低附近。 交易商认为，由于总体经济表现不佳，预料央行将持续维持适度的宽松货币政策，近日 无论隔夜拆款与公债附买回(RP)成交利率缓步下跌，此将有利于五年券的表现。不过102/2 殖利率已经接近3月初跳空大弹的起涨点，必须要有更大的利多事件带动，才有机会跌破此 一压力关卡。预料明日102/2殖利率区间看在0.91-0.94%。 “接近0.91%附近的起涨点会有压力，要靠国际事件驱动，若美国10年债殖利率破1.67% ，多头就有机会。”一大型民营银行交易员称。 另一大型票券商交易主管则指出，近日重大经济数据的公布不如预期，显示经济成长力 道疲弱，这对债市多头形成保护。仍维持五年券殖利率区间小幅下跌的看法。 美国公债价格周二亚洲盘中持坚，因有迹象显示美国经济放缓且通胀不兴。指标10年期 公债收益率(殖利率) 报1.696%，近持平于纽约尾盘水准，且接近上周三触及的 四个月低点1.673%。周一10年券收益率下跌约1个基点。 汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降 至50.5。其中新出口订单自上月的50.5降至48.6的六个月低位，出口形势依然严峻。 台湾经济部昨日公布，3月外销订单较上年同期衰退6.6%，远逊于市场预估的年增2.15% ，且为连续第二个月衰退。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.13 0.9233 0.9227-0.9300 127.5 10 102/6 -0.47 1.2453 1.2420-1.2550 12.5 20 102/3R -1.10 1.8310 1.8310-1.8350 2.0 针对102/3R的标售结果，交易商普遍以中性看待。在得标比重方面，银行拿走了大部分 筹码，至于保险业虽比重不高，但应有不少是透过证券业代为下标，因此筹码稳定度应该不 低。 “(102/3R)标完后没有成交，表示是由邮局、寿险等投资性买盘买走。”一票券商交易 主管说。 至于91天国库券的标售结果，一银行交易员认为，得标利率很低，显示银行体系资金浮 滥。在短率呈现下跌趋势带动下，将有利于短券的表现。 台湾央行今日标售102/3R，得标利率为1.840%，符合市场预期。各行业的得标比重方面 ，银行得标比重42.18%、证券业29.49%、保险业24%、票券业4.33%。 台湾央行周二代财政部标售91天期国库券，其决标贴现率为0.43%，低于市场预期的0.5 %附近。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2453 5 102/2 0.9233 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)