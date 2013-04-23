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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:45 BJT

台湾债市：五年券殖利率受益疲弱经济数据收低，惟面临起弹点压力

路透台北4月23日 - 台湾五年券102/2殖利率周二收低。因3月外销订单明显低于预期，
且中国公布的4月PMI初值降至50.5，股市自接近8,000点大关处回落。至于中午标售的20年
增额券102/3R结果大致符合市场预期，令五年券殖利率得以持稳于日低附近。
    
    交易商认为，由于总体经济表现不佳，预料央行将持续维持适度的宽松货币政策，近日
无论隔夜拆款与公债附买回(RP)成交利率缓步下跌，此将有利于五年券的表现。不过102/2
殖利率已经接近3月初跳空大弹的起涨点，必须要有更大的利多事件带动，才有机会跌破此
一压力关卡。预料明日102/2殖利率区间看在0.91-0.94%。
    
    “接近0.91%附近的起涨点会有压力，要靠国际事件驱动，若美国10年债殖利率破1.67%
，多头就有机会。”一大型民营银行交易员称。
    
    另一大型票券商交易主管则指出，近日重大经济数据的公布不如预期，显示经济成长力
道疲弱，这对债市多头形成保护。仍维持五年券殖利率区间小幅下跌的看法。    
    
    美国公债价格周二亚洲盘中持坚，因有迹象显示美国经济放缓且通胀不兴。指标10年期
公债收益率(殖利率) 报1.696%，近持平于纽约尾盘水准，且接近上周三触及的
四个月低点1.673%。周一10年券收益率下跌约1个基点。   
    
    汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降
至50.5。其中新出口订单自上月的50.5降至48.6的六个月低位，出口形势依然严峻。 
 
    
    台湾经济部昨日公布，3月外销订单较上年同期衰退6.6%，远逊于市场预估的年增2.15%
，且为连续第二个月衰退。 
 
    
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5        102/2                     -1.13      0.9233   0.9227-0.9300       127.5
      10        102/6                     -0.47      1.2453   1.2420-1.2550        12.5
      20       102/3R                     -1.10      1.8310   1.8310-1.8350         2.0
 
    针对102/3R的标售结果，交易商普遍以中性看待。在得标比重方面，银行拿走了大部分
筹码，至于保险业虽比重不高，但应有不少是透过证券业代为下标，因此筹码稳定度应该不
低。
    
    “(102/3R)标完后没有成交，表示是由邮局、寿险等投资性买盘买走。”一票券商交易
主管说。
    
    至于91天国库券的标售结果，一银行交易员认为，得标利率很低，显示银行体系资金浮
滥。在短率呈现下跌趋势带动下，将有利于短券的表现。   
       
    台湾央行今日标售102/3R，得标利率为1.840%，符合市场预期。各行业的得标比重方面
，银行得标比重42.18%、证券业29.49%、保险业24%、票券业4.33%。               
 
    
    台湾央行周二代财政部标售91天期国库券，其决标贴现率为0.43%，低于市场预期的0.5
%附近。                 
         
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2453
          5       102/2                       0.9233
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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