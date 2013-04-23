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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 14:43 BJT

澳洲股市：在金融及能源股领涨下收升1%，惟中国PMI数据抑制升势

路透悉尼4月23日 - 澳洲股市周二上涨1%，金融股和能源股领涨，尾随美股隔夜升势，但升势受限，因稍早公布的数据显示中国4月制造业活动放缓，增添了近来对全球经济复苏的担忧。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

金融股支撑大盘，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 股价大涨2.2%；澳洲国民银行 则涨1.4%。

能源股亦走扬，Woodside Petroleum 股价跳涨9.7%，此前该公司宣布发放特别股利每股0.63澳元。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨49.6点，报5,016.2点。在中国公布PMI数据后，矿业股走跌，使得大盘脱离约5,036.5的高位。周一时收升0.7%。(完)
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