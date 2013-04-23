澳洲股市：在金融及能源股领涨下收升1%，惟中国PMI数据抑制升势

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透悉尼4月23日 - 澳洲股市周二上涨1%，金融股和能源股领涨，尾随美股隔夜升势，但升势受限，因稍早公布的数据显示中国4月制造业活动放缓，增添了近来对全球经济复苏的担忧。
中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。
金融股支撑大盘，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 股价大涨2.2%；澳洲国民银行 则涨1.4%。
能源股亦走扬，Woodside Petroleum 股价跳涨9.7%，此前该公司宣布发放特别股利每股0.63澳元。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨49.6点，报5,016.2点。在中国公布PMI数据后，矿业股走跌，使得大盘脱离约5,036.5的高位。周一时收升0.7%。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。