新西兰央行: 维持指标利率在2.5%不变，一如预期

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透惠灵顿4月24日 - 新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。
接受路透调查的所有17名分析师此前均预期央行将在此次会议上维持利率不变，有五位分析师预计下次升息是在今年9月至12月，余下的12位预计在明年。
新西兰央行称，新西兰元估值过高，受日本政策提振。今年通胀接近目标区间的底部，但之后逐步攀升。央行称，成长已开始加速，货币前景与3月一致。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。