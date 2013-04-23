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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 05:14 BJT

新西兰央行: 维持指标利率在2.5%不变，一如预期

路透惠灵顿4月24日 - 新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。

接受路透调查的所有17名分析师此前均预期央行将在此次会议上维持利率不变，有五位分析师预计下次升息是在今年9月至12月，余下的12位预计在明年。

新西兰央行称，新西兰元估值过高，受日本政策提振。今年通胀接近目标区间的底部，但之后逐步攀升。央行称，成长已开始加速，货币前景与3月一致。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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