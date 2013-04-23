表格：外资及陆资在台股卖超27.11亿台币，由买转卖

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透台北4月23日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资今日在台股卖超27.11亿台币，由买转卖，上交易日修正后为买超38.90亿。
三大法人今日合计卖超38.87亿台币，上交易日修正后为买超41.57亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/23 -27.11 +1.53 -13.29 -38.87
4/22 +38.90r +6.20 -3.53r +41.57r
4/19 +72.53r +18.56 +2.53r +93.63r
4/18 -8.22r +4.45 -5.38r -9.14r
4/17 -30.37r +7.93 +0.26r -22.18r
4/16 -15.90r +6.89 -4.47r -13.48r
4/15 -42.10r -9.36 -7.08r -58.53r
4/12 -14.25 -13.39 -2.98r -30.62r
4/11 +13.45r +8.59 -1.64r +20.40r
4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r
4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r
4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r
4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r
4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r
4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r
本月累计 -75.96 +27.84 -55.11 -103.23
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
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