更新版-日本股市：日经指数收低，因中国制造业数据疲软且日圆跌势暂歇

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
“全球经济的不确定性，让投资者不愿现在追高股市。”法国巴黎银行(BNP Paribas)日本首席股票策略师Shun Maruyama在提及海外疲弱经济数据时表示。
“许多投资人在等待迷雾散去。”
周二数据显示，汇丰中国4月制造业PMI初值回落，因新出口订单下滑 。在此之前，已有来自中国和美国的一系列疲弱数据，暗示全球经济复苏或许已经停滞。
日经中国50指数 下跌0.5%。
美元/日圆 未能升至100，给予股市投资者线索，了结近日因美元涨势带动的部分获利。日圆/美元周二报98.76。
丰田汽车 、大金工业 、理光 、东芝 和日产汽车 跌幅在0.7-1.7%之间。
东证股价指数 周二下滑0.2%，报1,143.78点，成交量为43.5亿股，低于周一的一周高点44.2亿股。
房地产类股 下挫3%；银行类股 跌1.3%，三菱UFJ金融集团 下跌1.5%。
不过自去年11月中至今，房地产类股已经累计大涨了103%；同期日经指数涨幅为56%。
“机构投资者和散户都在等待股市回落以增加仓位。”Bayview资产管理基金经理Yasuo Sakuma称。他还表示，将会维持针对房地产企业和小盘股建立的多仓。
根据汤森路透I/B/E/S，本月的日本企业一个月获利动能指标升至9.7%，高于3月时的8.7%。去年12月时为负7.2%。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。