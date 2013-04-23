更新版-日本股市：日经指数收低，因中国制造业数据疲软且日圆跌势暂歇

“全球经济的不确定性，让投资者不愿现在追高股市。”法国巴黎银行(BNP Paribas)日本首席股票策略师Shun Maruyama在提及海外疲弱经济数据时表示。

“许多投资人在等待迷雾散去。”

周二数据显示，汇丰中国4月制造业PMI初值回落，因新出口订单下滑 。在此之前，已有来自中国和美国的一系列疲弱数据，暗示全球经济复苏或许已经停滞。

日经中国50指数 下跌0.5%。

美元/日圆 未能升至100，给予股市投资者线索，了结近日因美元涨势带动的部分获利。日圆/美元周二报98.76。

丰田汽车 、大金工业 、理光 、东芝 和日产汽车 跌幅在0.7-1.7%之间。

东证股价指数 周二下滑0.2%，报1,143.78点，成交量为43.5亿股，低于周一的一周高点44.2亿股。

房地产类股 下挫3%；银行类股 跌1.3%，三菱UFJ金融集团 下跌1.5%。

不过自去年11月中至今，房地产类股已经累计大涨了103%；同期日经指数涨幅为56%。

“机构投资者和散户都在等待股市回落以增加仓位。”Bayview资产管理基金经理Yasuo Sakuma称。他还表示，将会维持针对房地产企业和小盘股建立的多仓。