台湾汇市：台币大致收在平盘，短线仍将随韩元起伏

* 中国PMI初值回落令亚币走势偏弱 * 台币方向未明、量缩整理 * 明日主要交投暂看29.800-29.850 路透台北4月23日 - 台币兑美元 周二大致收在平盘。交易员认为，中国公布4 月制造业PMI初值回落，令市场担忧中国经济增长力道，拖累亚币走势偏弱，而美元兑日圆 JPY=叩关百元关卡的力道也因此暂歇，不过韩元修正幅度并不大，致使台币交投欠缺方向 指引，短线恐陷入狭幅区间盘整。 汇银人士指出，月底出口商抛汇卖压陆续出没及台股站稳7,900点上方企图攻克八千点 大关，皆有效支撑台币持稳在既有区间；然由于韩元走势尚未明朗，难给予台币明确方向， 且外资交易方向也不明显，主交投多为实质需求，令台币量缩整理，料明日主要交投暂看29 .800-29.850。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.810-29.820，上日则在29.790 -29.830间。 “ 台币很闷，除非韩元波动比较大，才牵得动台币。”一民营金控银行交易员说。 另有官股银行交易员表示，短线台币还是紧盯韩元，目前估韩元在1,120附近震荡、欠 缺交投方向，台币也将处于狭幅区间盘整格局。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日各天期美元/台币各天期报价折价 幅度变化不大，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.800左右，较上日 收市价29.820附近微幅走升。 中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这 也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。汇丰/Markit稍早联合公布，中 国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。 台湾加权指数 周二终场小跌0.35%报7,942.77点；外资及陆资今日在台股卖超27 .11亿台币，由买转卖。 日圆周二全线上涨，澳元则触及六周低点，因中国制造业数据疲软，激起对全球经济状 况的担忧。 周二韩元兑美元 在国内市场走低，交易商称疑似当 局入市干预减缓韩元兑日圆升值。 经济合作暨发展组织(OECD)周二午后称，日本央行应坚持实行扩大后的量化宽松计划， 以实现通胀目标，但若不辅以结构性改革，该举措恐怕还不足以促成可持续经济增长。 新兴汇市方面，菲律宾披索和泰国泰铢周二下滑，因市场对央行采取行动抑制货币升值 的谨慎情绪攀升，市场也担心中国经济成长疲弱伤及新兴亚洲货币。 本周重要数据及事件包括周三新西兰央行公布指标利率、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将 欧洲央行2012年年报呈递至欧洲议会经济及货币事务委员会；周四欧元集团主席迪塞尔布洛 姆在欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话；周五日本央行货币政策会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.872 29.870 29.805-29.872 29.870 5.08 5.36 元太外汇经纪公司 29.822 29.827 29.811-29.845 29.845 2.78 3.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.175/-0.150 -0.175/-0.150(完)