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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 17:28 BJT

台湾汇市：台币大致收在平盘，短线仍将随韩元起伏

* 中国PMI初值回落令亚币走势偏弱
    * 台币方向未明、量缩整理
    * 明日主要交投暂看29.800-29.850

    路透台北4月23日 - 台币兑美元 周二大致收在平盘。交易员认为，中国公布4
月制造业PMI初值回落，令市场担忧中国经济增长力道，拖累亚币走势偏弱，而美元兑日圆
JPY=叩关百元关卡的力道也因此暂歇，不过韩元修正幅度并不大，致使台币交投欠缺方向
指引，短线恐陷入狭幅区间盘整。
    
     汇银人士指出，月底出口商抛汇卖压陆续出没及台股站稳7,900点上方企图攻克八千点
大关，皆有效支撑台币持稳在既有区间；然由于韩元走势尚未明朗，难给予台币明确方向，
且外资交易方向也不明显，主交投多为实质需求，令台币量缩整理，料明日主要交投暂看29
.800-29.850。
    
     不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.810-29.820，上日则在29.790
-29.830间。
   
    “ 台币很闷，除非韩元波动比较大，才牵得动台币。”一民营金控银行交易员说。
  
    另有官股银行交易员表示，短线台币还是紧盯韩元，目前估韩元在1,120附近震荡、欠
缺交投方向，台币也将处于狭幅区间盘整格局。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日各天期美元/台币各天期报价折价
幅度变化不大，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.800左右，较上日
收市价29.820附近微幅走升。
    
    中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这
也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。汇丰/Markit稍早联合公布，中
国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。 

    台湾加权指数 周二终场小跌0.35%报7,942.77点；外资及陆资今日在台股卖超27
.11亿台币，由买转卖。 
    
    日圆周二全线上涨，澳元则触及六周低点，因中国制造业数据疲软，激起对全球经济状
况的担忧。 周二韩元兑美元 在国内市场走低，交易商称疑似当
局入市干预减缓韩元兑日圆升值。 
 
    经济合作暨发展组织(OECD)周二午后称，日本央行应坚持实行扩大后的量化宽松计划，
以实现通胀目标，但若不辅以结构性改革，该举措恐怕还不足以促成可持续经济增长。 

    新兴汇市方面，菲律宾披索和泰国泰铢周二下滑，因市场对央行采取行动抑制货币升值
的谨慎情绪攀升，市场也担心中国经济成长疲弱伤及新兴亚洲货币。 
    
    本周重要数据及事件包括周三新西兰央行公布指标利率、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将
欧洲央行2012年年报呈递至欧洲议会经济及货币事务委员会；周四欧元集团主席迪塞尔布洛
姆在欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话；周五日本央行货币政策会议。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.872     29.870    29.805-29.872   29.870     5.08    5.36
                                                                          
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