主要国家经济指标预测--4月24日****

路透4月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +2.8% +2.2% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.3% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.3% 0600 瑞士UBS指标 3月 -- 1.26 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 106.2 106.7 Ifo企业现况指数 109.5 109.9 Ifo企业预期指数 103.0 103.6 0800 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 2月 -- -0.5% (未经季节调整, 较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 4月 7 0 -- 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 90.2 1100 美国抵押贷款指数 4月19日当周 -- 866.1 再融资指数 -- 4,685.1 1230 美国耐久财订单 3月 -2.8% +5.6% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.7% 扣除国防的耐久财订单 -2.3% +4.4% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -3.2% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,319 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超15,690 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 顺差19 -- 0645 法国企业景气指数 4月 88 90 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 44.4 44.3 法国Markit服务业PMI 44.1 42.0 法国Markit综合PMI 44.2 -- 0728 德国Markit制造业PMI 4月初值 47.9 49.0 德国Markit服务业PMI 49.2 51.0 德国Markit综合PMI 48.4 -- 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 46.5 46.8 欧元区Markit服务业PMI 46.6 46.6 欧元区Markit综合PMI 46.5 46.5 0800 意大利消费者信心指数 4月 86.3 85.1 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 167.47 140 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 312.70 -- 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 3月 顺差26.27 -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 负25 负14 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月20日当周 +0.8% -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.8% +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月20日当周 +1.8% -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 52.0 54.0 1300 美国联邦住房金融局房价指数(较前月) 2月 +0.7% -- 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 41.7 42 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 4月 负6 -- 2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁睿雪/程琳)