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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--4月24日****

路透4月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值          前值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第一季       +0.7%         +0.2%
                               (较上年同期)                           +2.8%         +2.2%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                +0.5%         +0.5%
                            (较上年同期)                              +2.4%         +2.3%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                +0.5%         +0.6%
                            (较上年同期)                              +2.4%         +2.3%
 0600     瑞士UBS指标                                       3月          --          1.26
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                           4月       106.2         106.7
             Ifo企业现况指数                                          109.5         109.9
             Ifo企业预期指数                                          103.0         103.6
 0800     意大利零售销售(经季节调整,较前月)                 2月          --         -0.5%
                      (未经季节调整, 较上年同期)                         --         -3.0%
                                                                             
 1000     英国CBI零售销售差值                               4月           7             0
 --       美国建筑许可年率(万户)                            3月          --          90.2
 1100     美国抵押贷款指数                          4月19日当周          --         866.1
          再融资指数                                                     --       4,685.1
 1230     美国耐久财订单                                    3月       -2.8%         +5.6%
          扣除运输的耐久财订单                                        +0.5%         -0.7%
          扣除国防的耐久财订单                                        -2.3%         +4.4%
          扣除飞机的非国防资本财订单                                  +0.4%         -3.2%
 
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季初值          --         +0.3%
                              (较上年同期)                               --         +1.5%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --     卖超3,319
           外资投资日本股票(亿日圆)                        前周          --    买超15,690
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
 4月23日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段           现值        预估值
 0615     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         3月           顺差19            --
 0645     法国企业景气指数                             4月               88            90
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        4月初值           44.4          44.3
                                                                             
          法国Markit服务业PMI                                          44.1          42.0
          法国Markit综合PMI                                            44.2            --
                                                                             
 0728     德国Markit制造业PMI                        4月初值           47.9          49.0
          德国Markit服务业PMI                                          49.2          51.0
                                                                             
          德国Markit综合PMI                                            48.4            --
 0758     欧元区Markit制造业PMI                        4月初值         46.5          46.8
                                                                             
          欧元区Markit服务业PMI                                        46.6          46.6
          欧元区Markit综合PMI                                          46.5          46.5
 0800     意大利消费者信心指数                         4月             86.3          85.1
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             3月           167.47           140
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         312.70            --
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)             3月        顺差26.27            --
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              4月             负25          负14
 
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           4月20日当周       +0.8%            --
 1230     加拿大零售销售(较前月)                            2月       +0.8%         +0.3%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         4月20日当周       +1.8%            --
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           4月初值        52.0          54.0
 1300     美国联邦住房金融局房价指数(较前月)                2月       +0.7%            --
 1400     美国新屋销售年率(万户)                            3月        41.7            42
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  4月         负6            --
 2100     新西兰央行利率决定                                          2.50%         2.50%
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 梁睿雪/程琳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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