中国期市：工业品期货受宏观消息冲击全线重挫，黄金亦跌但现货买盘强劲

路透北京4月23日 - 过去一周跌跌不休的中国主要工业品期货周二再遭重创，受汇丰制造业PMI数据疲弱的拖累。此前反弹数日的黄金期货午盘亦出现一波跳水，但分析师表示，金价有望获得各地强劲的现货买盘支撑。

今日主要工业品低开低走，铜 、螺纹钢 、橡胶 和焦炭 等活跃品种盘中跌幅均超过2%。螺纹钢期货触及七个月低位，收报每吨3,600元，下跌1.93%。橡胶主力1309合约收跌2.61%，报每吨18,465元。

昨日大跌的沪铜今日继续领跌，主力1308合约盘中触及48,460元的近三年新低，收盘勉强收复四万九关口，报每吨49,080元，下跌1.31%。不过铜现货价格在连日大跌后出现持稳迹象，或对期价构成支撑。

“近期铜的大跌存在恐慌性的成分，”安信期货有色金属分析师佟玲表示，“需要关注的是这两天现货价格开始在五万附近企稳，短线看期铜继续大跌的可能性不大。”

她预计沪铜会在48,000-49,000元一线出现一波小幅反弹，但中期依然看空。

稍早出炉的汇丰中国4月制造业PMI初值意外回落，新出口订单下滑是主要拖累。与此同时，工信部发布会也指出，当前工业经济面临下行压力。这预示中国经济弱复苏的基础并不牢固，稳增长的难度在加大。

**黄金午盘跳水，但现货买盘强劲**

上期所黄金期货未能摆脱商品整体弱势的拖累，下午两点前后跟随外盘出现一波1%左右的跳水，1312合约 收低0.92%至每克283.31元，结束此前连续三天的反弹。0700GMT时,现货金 报每盎司1,418.06美元。

上海千石投资的资深黄金分析师顾申峰表示，在金价连续反弹多日后，近期或出现变盘信号，届时回调先看1,400(美元/盎司)这个整数关口，若强势下破，则看1,360一线。

他并称，近期黄金的表现要明显好于白银，金银的分化表现有力印证了黄金遇到大量实物买盘的支撑，尤其是内地和香港的现货买盘。

在此前金价大跌后，亚洲市场对于实货黄金的买盘热络。上海金交所数据显示，4月22日该所现货黄金Au99.99 的成交量达到43,272.20克,创交易所成立以来新高。0700GMT，该合约报每克286.05元。

作为实货紧俏的另一佐证，新加坡金条较伦敦现货金价 的溢价周二跳涨至2008年末以来最高，香港金条溢价则跳涨至18个月高点。

香港政府统计处4月公布的最新数据显示，今年2月香港至内地的黄金净流入为60.958吨，较前月大增逾一倍。 (完)