纽约汇市：欧元兑美元跌至两周低位，美元兑日圆走强

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2998 1.3066 -0.52 -1.49 1.3194 美元/日圆 99.46 99.20 +0.26 +14.66 86.74 欧元/日圆 129.27 129.63 -0.28 +12.95 114.45 美元/瑞郎 0.9455 0.9340 +1.23 +3.28 0.9155 英镑/美元 1.5237 1.5292 -0.36 -6.24 1.6251 美元/加元 1.0256 1.0252 +0.04 +3.38 0.9921 澳元/美元 1.0261 1.0270 -0.09 -1.27 1.0393 欧元/瑞郎 1.2289 1.2204 +0.70 +1.77 1.2075 欧元/英镑 0.8530 0.8542 -0.14 +5.13 0.8114 新西兰元/美元 0.8393 0.8420 -0.32 +1.33 0.8283 美元/挪威克朗 5.9118 5.8421 +1.19 +6.27 5.5630 欧元/挪威克朗 7.6906 7.6348 +0.73 +4.77 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6447 6.5283 +1.78 +2.25 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6402 8.5278 +1.32 +0.73 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日 涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。