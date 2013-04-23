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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 06:41 BJT

纽约汇市：欧元兑美元跌至两周低位，美元兑日圆走强

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                   1.2998   1.3066    -0.52    -1.49   1.3194
 美元/日圆                    99.46    99.20    +0.26   +14.66    86.74
 欧元/日圆                   129.27   129.63    -0.28   +12.95   114.45
 美元/瑞郎                   0.9455   0.9340    +1.23    +3.28   0.9155
 英镑/美元                   1.5237   1.5292    -0.36    -6.24   1.6251
 美元/加元                   1.0256   1.0252    +0.04    +3.38   0.9921
 澳元/美元                   1.0261   1.0270    -0.09    -1.27   1.0393
 欧元/瑞郎                   1.2289   1.2204    +0.70    +1.77   1.2075
 欧元/英镑                   0.8530   0.8542    -0.14    +5.13   0.8114
 新西兰元/美元               0.8393   0.8420    -0.32    +1.33   0.8283
 美元/挪威克朗               5.9118   5.8421    +1.19    +6.27   5.5630
 欧元/挪威克朗               7.6906   7.6348    +0.73    +4.77   7.3403
 美元/瑞典克朗               6.6447   6.5283    +1.78    +2.25   6.4986
 欧元/瑞典克朗               8.6402   8.5278    +1.32    +0.73   8.5777
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
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