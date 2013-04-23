韩国汇市：韩元兑美元走软，疑似当局入市干预韩元升值

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
交易商称，韩国当局可能在周二交易时段买入美元，用以限制韩元兑日圆近期升势。韩元兑日圆今年迄今已上涨近8%，推升了有关韩国出口商价格竞争力的忧虑。
“无论美元-韩元汇率在何时跌破1,120水平，都可见到强劲的美元买盘。”一位银行交易商表示。“即使有一部分海外买盘和进口商需求，但也无法解释所有这样的买盘。”
综合股价指数 下跌0.4%至1,918.63点。外资周二在韩国股市卖超1,187亿韩元（1.0599亿美元）。
韩国债市因海外资金大量流入而上涨。三年期公债6月期货 上涨0.05点，报106.77。
五年期公债收益率(殖利率) 和三年期公债收益率 均下跌两个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,120.8 1,119.0
日圆/韩元 11.3386/470 11.2076/140
韩国公债期货 * 106.77 106.72
五年期公债收益率 2.67% 2.69%
三年期公债收益率 2.60% 2.62%
韩国综合股价指数 1,918.63 1,926.31
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。