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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 15:47 BJT

韩国汇市：韩元兑美元走软，疑似当局入市干预韩元升值

交易商称，韩国当局可能在周二交易时段买入美元，用以限制韩元兑日圆近期升势。韩元兑日圆今年迄今已上涨近8%，推升了有关韩国出口商价格竞争力的忧虑。

“无论美元-韩元汇率在何时跌破1,120水平，都可见到强劲的美元买盘。”一位银行交易商表示。“即使有一部分海外买盘和进口商需求，但也无法解释所有这样的买盘。”

综合股价指数 下跌0.4%至1,918.63点。外资周二在韩国股市卖超1,187亿韩元（1.0599亿美元）。

韩国债市因海外资金大量流入而上涨。三年期公债6月期货 上涨0.05点，报106.77。

五年期公债收益率(殖利率) 和三年期公债收益率 均下跌两个基点。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,120.8 1,119.0

日圆/韩元 11.3386/470 11.2076/140

韩国公债期货 * 106.77 106.72

五年期公债收益率 2.67% 2.69%

三年期公债收益率 2.60% 2.62%

韩国综合股价指数 1,918.63 1,926.31

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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