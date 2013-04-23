美国股市：跳涨，从白宫爆炸假消息引发的跌势中反弹

保险商Travelers 大涨2.1%至86.35美元，扶助道指。此前该公司公布的获利超出预期，并提高派息。

财报季迄今出炉的业绩基本良好，根据汤森路透数据，在已发布业绩的标普500成分股中，超过68.9%优于预期。自1994年以来平均有63%的企业财报好于预估，而过去四个财报季的平均值为67%。

“市场正关注基本面状况，这令我们感到振奋，因为过去一段时期中，不管全球宏观情况如何，股市走势都基本是受到金融市场总体趋势的推动，或者偶尔也受到政治事件的影响，”Wells Fargo Private Bank股市研究与策略主管Paul Mangus表示。

标普500指数在过去三个交易日中已上涨2.4%。

分析师预计，当前财报季企业的获利增幅为2.3%，高于本月初时预计的1.5%。

房屋类股表现优异，此前巴克莱将房屋建筑类股投资评级从“中性”上调至“正面”。美国3月新屋销售增长1.5%，也提振了该类股。

PHLX房屋类股指数 上涨3.8%，Toll Brothers 领涨，飙升9.3%至34.13美元。巴克莱将该股的评级调升为“加码”。

今日股市成交活跃，在纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq约有63.9亿股成交，略高于63.8亿股的日均值。纽交所涨跌股之比约为4：1，而Nasdaq则超过3：1。(完)