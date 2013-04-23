美国股市：跳涨，从白宫爆炸假消息引发的跌势中反弹

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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保险商Travelers 大涨2.1%至86.35美元，扶助道指。此前该公司公布的获利超出预期，并提高派息。
财报季迄今出炉的业绩基本良好，根据汤森路透数据，在已发布业绩的标普500成分股中，超过68.9%优于预期。自1994年以来平均有63%的企业财报好于预估，而过去四个财报季的平均值为67%。
“市场正关注基本面状况，这令我们感到振奋，因为过去一段时期中，不管全球宏观情况如何，股市走势都基本是受到金融市场总体趋势的推动，或者偶尔也受到政治事件的影响，”Wells Fargo Private Bank股市研究与策略主管Paul Mangus表示。
标普500指数在过去三个交易日中已上涨2.4%。
分析师预计，当前财报季企业的获利增幅为2.3%，高于本月初时预计的1.5%。
房屋类股表现优异，此前巴克莱将房屋建筑类股投资评级从“中性”上调至“正面”。美国3月新屋销售增长1.5%，也提振了该类股。
PHLX房屋类股指数 上涨3.8%，Toll Brothers 领涨，飙升9.3%至34.13美元。巴克莱将该股的评级调升为“加码”。
今日股市成交活跃，在纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq约有63.9亿股成交，略高于63.8亿股的日均值。纽交所涨跌股之比约为4：1，而Nasdaq则超过3：1。(完)
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路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)