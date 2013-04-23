中国债市：利率互换曲线平坦化，长端下行因汇丰PMI数据疲弱

路透上海4月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二长端下行，因最新公布的汇丰PMI数据疲弱，显示经济前景存忧；不过短期资金面紧张未现缓解，IRS短端仍坚挺。

他们并表示，近期持续不佳的经济数据表明复苏乏力，对经济的乐观情绪也在逐步消退，IRS曲线接下来仍有进一步平坦化的可能。

“曲线平坦化，长端往下，PMI数据出来后，海外就有一些Hedge Fund(对冲基金)在卖(收固定付浮动)，”上海一银行交易员称。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，出资机构寥寥致主要回购加权利率涨幅并扩大，其中隔夜上涨30基点(bp)，七天更升逾40bp，因财政缴款因素影响未消。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.2160/ 3.3320 3.2400/ 3.3258 3.3633/ 3.4517 3.5083/ 3.6000 3.5280/ 3.7880 周一 3.2040/ 3.3040 3.2317/ 3.3225 3.3750/ 3.4633 3.5233/ 3.6167 3.5320/ 3.8220 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0120/+0.0280 +0.0083/+0.0033 -0.0117/-0.0116 -0.0150/-0.0167 -0.0040/-0.0340

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。