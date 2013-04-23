金属期市：伦敦期铜跌至18个月低位，受疲弱中国PMI数据影响

铜价上周下跌5%，今年以来跌逾13%。

上海期交所期铜主力合约 下跌1.31%至每吨49,080元人民币，稍早触及近三年低点48,460元。

“汇丰(PMI)远较市场预期为低，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的Natalie Rampolo表示。

“仔细看，所有指标都相当偏空。看来是跟进官方PMI的趋势，其显示中国第二季经济复苏脚步温吞，”她表示。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。

但仍优于2月的50.4。中国官方PMI将在5月1日公布。

Rampolo并表示，“这对铜价来说不是什么好兆头。今天将会利空作用。我们认为当价格触及约6,500至6,600美元，就找到底部，因此我们预期中国方面的买盘将会增 加。”

0709GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6848.00 -87.00 -1.25 -13.63

上海期铜 49080 -650 -1.31 -14.91

COMEX期铜 309.80 -3.30 -1.05 -15.18

LME期铝 1883.50 -8.50 -0.45 -9.05

上海期铝 14590 25 +0.17 -4.92

LME期锌 1873.00 -9.00 -0.48 -9.23

上海期锌 14550 -995 -6.40 -6.40

LME期镍 15214.00 -86.00 -0.56 -11.31

LME期铅 1996.00 -14.00 -0.70 -14.70

上海期铅 13750.00 -135.00 -0.97 -9.84

LME期锡 20800.00 5.00 +0.02 -11.11

LME/上海套利价差^ 134

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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