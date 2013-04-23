《中国新债预测》10年续发国债利率预测均值3.47%，需求预计偏中性

* 招标品种: 财政部10年期续发国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(23日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位（银行、券商）

* 预测区间: 3.44%-3.50%

* 预测均值: 3.47%（按各家机构预测值平均）

路透上海4月23日 - 中国财政部周三将招标发行10年固息国债，为今年第五期第二次续发。路透调查显示，近期因违规代持事件影响，二级颇为疲弱，但今日甫公布的汇丰PMI初值显示经济欲振乏力，且10年为关键期限，料明日新债需求仍偏中性，收益率将接近二级。

“10年关键期限国债一直都比较平稳，配置需求还是有的，目前这个资金状况下，估计结果会比较接近二级。”上海一大型券商交易员称。

上海一商业银行交易员则提到，“本来近期大家被监管的事搞得有点负面，但今天PMI(初值)出来会对冲一下，(明天10年国债的)利率应该会贴近二级市场。”

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

此次增发的今年第五期记账式附息国债 ，今日加权成交收益率为3.4617%，中债估值则为3.4831%。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债4月25日至4月26日进行分销，5月2日起与原发行部分合并上市交易。