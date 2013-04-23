新兴汇市：披索和泰铢因央行料将干预而下滑，中国PMI数据打击亚币

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.71 99.29 +0.59 -12.08 86.79 坡元 1.2402 1.2403 +0.01 -1.48 1.2219 台币 29.872 29.870 -0.01 -2.46 29.136 韩元 1120.85 1119.00 -0.17 -4.48 1070.60 泰铢 28.76 28.69 -0.24 +6.43 30.61 菲律宾披索 41.35 41.21 -0.33 -0.71 41.05 印尼卢比 9722.00 9715.00 -0.07 -0.95 9630.00 印度卢比 54.36 54.14 -0.40 +1.16 54.99 马币 3.0520 3.0490 -0.10 +0.20 3.0580 人民币 6.1766 6.1826 +0.10 +0.87 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。