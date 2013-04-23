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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 16:18 BJT

新兴汇市：披索和泰铢因央行料将干预而下滑，中国PMI数据打击亚币

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 日圆                       98.71      99.29      +0.59     -12.08      86.79
 坡元                      1.2402     1.2403      +0.01      -1.48     1.2219
 台币                      29.872     29.870      -0.01      -2.46     29.136
 韩元                     1120.85    1119.00      -0.17      -4.48    1070.60
 泰铢                       28.76      28.69      -0.24      +6.43      30.61
 菲律宾披索                 41.35      41.21      -0.33      -0.71      41.05
 印尼卢比                 9722.00    9715.00      -0.07      -0.95    9630.00
 印度卢比                   54.36      54.14      -0.40      +1.16      54.99
 马币                      3.0520     3.0490      -0.10      +0.20     3.0580
 人民币                    6.1766     6.1826      +0.10      +0.87     6.2303
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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