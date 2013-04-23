《综述》工厂活动扩张速度降至六个月最低，成为美国经济放缓的最新例证

金融数据公司Markit称，美国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值从3月的54.6降至52.0，因产出、就业和新订单分项指数下滑。

该指数创下去年10月以来的最低位，尽管高于50表明制造业成长。

虽然Markit编制PMI报告的历史并不长，但其变化方向与其他显示4月制造业活动降温的调查相一致。

美国里奇蒙联邦储备银行周二表示，衡量大西洋沿岸中部地区的制造业活动的指标本月降至负值区域，受疲弱的出货和新订单分项拖累。

涵盖的地区包括哥伦比亚特区、马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳、弗吉尼亚、以及西弗吉尼亚州的大部分地区。这些州受到政府自动减支措施的冲击料将是最大的。

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