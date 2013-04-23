《综述》工厂活动扩张速度降至六个月最低，成为美国经济放缓的最新例证

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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金融数据公司Markit称，美国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值从3月的54.6降至52.0，因产出、就业和新订单分项指数下滑。
该指数创下去年10月以来的最低位，尽管高于50表明制造业成长。
虽然Markit编制PMI报告的历史并不长，但其变化方向与其他显示4月制造业活动降温的调查相一致。
美国里奇蒙联邦储备银行周二表示，衡量大西洋沿岸中部地区的制造业活动的指标本月降至负值区域，受疲弱的出货和新订单分项拖累。
涵盖的地区包括哥伦比亚特区、马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳、弗吉尼亚、以及西弗吉尼亚州的大部分地区。这些州受到政府自动减支措施的冲击料将是最大的。
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波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。