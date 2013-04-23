加拿大股市：收盘近持平，受疲弱数据及企业财报拖累

路透多伦多4月23日 - 加拿大股市周二收盘几乎持平，因中国、德国和美国经济数据不佳，重燃有关全球复苏的担忧。

一些加拿大企业的财报疲弱亦打压投资者信心。

股市连续第四日上涨，但年内迄今累计跌约3%。

“市场维持升势，但我们不认为已经脱离险境，”Selective Asset Management总裁兼投资组合经理Robert McWhirter表示，“可能未来两到三个月还会有回落。”