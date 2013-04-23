加拿大股市：收盘近持平，受疲弱数据及企业财报拖累

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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路透多伦多4月23日 - 加拿大股市周二收盘几乎持平，因中国、德国和美国经济数据不佳，重燃有关全球复苏的担忧。
一些加拿大企业的财报疲弱亦打压投资者信心。
股市连续第四日上涨，但年内迄今累计跌约3%。
“市场维持升势，但我们不认为已经脱离险境，”Selective Asset Management总裁兼投资组合经理Robert McWhirter表示，“可能未来两到三个月还会有回落。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高0.26%，报12,090.94点。(完)
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路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)