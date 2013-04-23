中国债市：信用债抛压略重,然疲弱经济数据打破利率债近弱势

路透上海4月23日 - 中国银行间债市周二现券走势分化。市场人士表示，央行公开市场继续回收流动性，资金面趋紧，去杠杆趋势下信用债抛压略显沉重；汇丰公布疲弱中国经济先行指标，利率债近日弱势得以打破。

“数据的基本面利好也没用，收益率还在嗖嗖地往上走，”上海一银行交易员表示，利率债需求稍微好一点，信用债抛盘居多，个别低评级券近一周收益率涨幅达40-50个基点（bp）。

该交易员进一步表示，上午国开债影响一般，再加上流动性还是在收紧，不排除个别机构因此抛券。

华北一大型银行交易员则表示，现在市场由情绪主导，基本面利好相对有限；不过预计市场目前的恐慌性交易也是暂时性的。现券收益率或仍需要一段时间调整，监管层的整顿也是未必是坏事，毕竟市场会更规范，机制会更健全。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的五期固息债中，除一年期固息增发债中标收益率大幅高于预期外，其他则基本符合预期。

中国银行间资金市场周二主要回购加权利率 明显上扬，其中七天期品种上行幅度逾45个基点(bp)。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

剩余期限约9.83年的附息国债130005券最新报价收益率 在3.46%/3.42%，上日末笔为3.47%/3.42%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0347 3.6412

上日 2.6763 3.1583

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9191/2.8482

国债参考率报价 2.7425/2.6950

金融债参考率报价 3.3244/3.2667(完)

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