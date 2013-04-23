重温稿-《中国新债预测》10年续发国债利率预测均值3.47%，需求预计偏中性

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
* 招标品种: 财政部10年期续发国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(23日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位（银行、券商）
* 预测区间: 3.44%-3.50%
* 预测均值: 3.47%（按各家机构预测值平均）
路透上海4月23日 - 中国财政部周三将招标发行10年固息国债，为今年第五期第二次续发。路透调查显示，近期因违规代持事件影响，二级颇为疲弱，但今日甫公布的汇丰PMI初值显示经济欲振乏力，且10年为关键期限，料明日新债需求仍偏中性，收益率将接近二级。
“10年关键期限国债一直都比较平稳，配置需求还是有的，目前这个资金状况下，估计结果会比较接近二级。”上海一大型券商交易员称。
上海一商业银行交易员则提到，“本来近期大家被监管的事搞得有点负面，但今天PMI(初值)出来会对冲一下，(明天10年国债的)利率应该会贴近二级市场。”
中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。
此次增发的今年第五期记账式附息国债 ，今日加权成交收益率为3.4617%，中债估值则为3.4831%。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债4月25日至4月26日进行分销，5月2日起与原发行部分合并上市交易。
该债从2013年2月21日开始计息，票面利率3.52%。3月20日进行了首次续发，中标收益率为3.5198%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
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