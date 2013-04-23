表格：中国工业主要产品2013年3月产量--国家统计局

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透北京4月23日 - 下是中国国家统计局公布的3月工业主要产品产量及增长速 度一览表: 主要工业品 单位 3月产量 1-3月产量 比去年同期增长 % 本月 累计 天然原油 万吨 1768.1 5131.7 3.7 2.4 铁矿石原矿 万吨 11220.9 28877.1 9.4 11.7 汽油 万吨 831.4 2480.9 16.8 15.9 煤油 万吨 197.1 582.1 13.7 13.6 柴油 万吨 1479.1 4350.2 3.8 1.6 焦炭 万吨 4050 11488.9 8.5 9.1 生铁 万吨 6162.2 17822.6 7.2 7.6 粗钢 万吨 6629.6 19189 6.6 9.1 钢材 万吨 8961.4 24550.5 9.2 12.3 十种有色金属 万吨 331.1 948.5 9.9 10.6 氧化铝 万吨 350 1035 9.6 13.8 铜材 万吨 125.2 308.1 16.9 18.3 铝材 万吨 323.6 811.5 30.1 23.2 发电量 亿千瓦小 4194.3 11822.8 2.1 2.9 时 火力发电量 亿千瓦小 3527 10005.8 -0.5 0.5 时 水力发电量 亿千瓦小 477.8 1306.1 18.8 21.7 时 浏览各种表格请分别点选：能源 O/CHINACN 金属 M/CHINACN 农产品 G/CHINAC N
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。