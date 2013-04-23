版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 16:37 BJT

表格：中国工业主要产品2013年3月产量--国家统计局

路透北京4月23日 - 下是中国国家统计局公布的3月工业主要产品产量及增长速
度一览表:

     主要工业品         单位     3月产量     1-3月产量   比去年同期增长 %
                                                          本月     累计
 天然原油                 万吨      1768.1       5131.7      3.7      2.4
 铁矿石原矿               万吨     11220.9      28877.1      9.4     11.7
 汽油                     万吨       831.4       2480.9     16.8     15.9
 煤油                     万吨       197.1        582.1     13.7     13.6
 柴油                     万吨      1479.1       4350.2      3.8      1.6
 焦炭                     万吨        4050      11488.9      8.5      9.1
 生铁                     万吨      6162.2      17822.6      7.2      7.6
 粗钢                     万吨      6629.6        19189      6.6      9.1
 钢材                     万吨      8961.4      24550.5      9.2     12.3
 十种有色金属             万吨       331.1        948.5      9.9     10.6
 氧化铝                   万吨         350         1035      9.6     13.8
 铜材                     万吨       125.2        308.1     16.9     18.3
 铝材                     万吨       323.6        811.5     30.1     23.2
 发电量               亿千瓦小      4194.3      11822.8      2.1      2.9
                            时                                    
 火力发电量           亿千瓦小        3527      10005.8     -0.5      0.5
                            时                                    
 水力发电量           亿千瓦小       477.8       1306.1     18.8     21.7
                            时                                    
 
    浏览各种表格请分别点选：能源 O/CHINACN 金属 M/CHINACN 农产品 G/CHINAC
N
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐