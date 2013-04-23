重发-路透专访：并未优先考虑出售黄金储备来换取国际救助--塞浦路斯财长

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路透尼科西亚4月23日 - 塞浦路斯财长Harris Georgiades接受路透专访时表示，本月达成国际救助协议后，塞浦路斯并未将出售黄金储备视为优先考虑方案，当前正在评估可以满足协议的所有方案。

Georgiades也表示，他预计货币管控将在“数日或数周内”松绑。

塞浦路斯为获取救助而同意出售价值4亿欧元的黄金储备，本月稍早在欧洲市场造成惊扰。

塞浦路斯售金数量不大，但这创下欧元区国家央行被迫出售部分储备的先例，推动金价创下30年来最大跌幅。投资人担心还有一些经济规模更大、也处于挣扎的欧元区国家，最后也可能得走上塞浦路斯的路子。

不过尽管Georgiades表示出售黄金是该国对国际贷款方的几项承诺之一，但他也表示，那并非优先议题。

“我们将尽一切努力，满足所有的财政目标。我确信我们将能顺利凑到金额，这仍是我们的责任，以避免还需做出新的调整计划，”Georgiades在周一晚间的专访中告诉路透。

他一再拒绝对任何处置黄金的时间做出推测，表示在总数230亿欧元的纾困协议中，出售黄金“甚至不是最重要的，或最重大的议题。”

“这是在讨论之列，但是并不是我们现正着手处理的事，”他说。

当被问及如果塞浦路斯从其他地方筹措到所需资金，是否会重新考虑出售黄金时，Georgiades称：

“只要我们能够满足所作承诺中的资金环节，我认为就应该探索一切可能性。”

**国会态度强硬**

塞浦路斯上月关闭了国内第二大银行，并冻结了储户在另一家银行未投保的存款以为资本重整提供资金。两家银行均因为对希腊的风险敞口而严重受挫。

塞浦路斯需自行筹得230亿救助金中的多数，国际贷款人仅提供100亿欧元。未来几天，塞浦路斯国会需通过救助计划。

“我认为国会将认识到目前并没有其他替代方案，”Georgiades称。他还表示像增加企业税、削减开支和增税等多数救助条款，实际上已经由议员在议事程序中一致通过。

塞浦路斯在3月底祭出资本管制，担心银行体系的资金外逃。

如今塞浦路斯设下每日现金提领上限300欧元，以及海外最多只能携带2,000欧元的规定；同时除非企业经过央行审查，否则海外汇款不得超过20,000欧元。

企业抱怨这些限制令人难受；俄罗斯则警告除非其在塞国的利益有所保障，才会重新调整对塞国的贷款。

“我有信心未来几天或几周将不需要这些必要的暂时举措，”Georgiades表示。

在被问及这些举措在两个月或六个月后会不会放松，Georgiades表示，“绝对用不到六个月。我很乐观，可以更早一点。”(完) (编译 田建华/张若琪/洪曦/戴素萍 审校 蔡美珍/李春喜)