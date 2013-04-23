日韩经济指标预测--4月24日-5月1日****

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月22日当周 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 卖超3,31 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 买超15,69 周 0 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 104 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 50.4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 3月 -0.4% -0.3% 同期） 日本全国整体CPI(较上年同期) -- -0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -0.4% -0.5% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) -- -1.0% 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 4月29日当周 4月28日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 3月 -- 盈余44.5 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 77 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -- -9.3% (较前月) -- -0.8% 服务业产出(较前月) -- +1.7% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -- +0.8% (较前月) -- +2.2% 2330 日本求才求职比 3月 -- 0.85 2330 日本失业率 3月 -- 4.3% 4月29日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产(较上月) 3月初值 -- +0.6% 日本工业生产一个月预估 3月 -- +1.0% 日本工业生产两个月预估 3月 -- +0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.3% 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +16.3% 房屋开工(较上年同期) -- +3.0% 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM 4月 -- 52.0 I) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -- +0.2% 进口(较上年同期) -- -2.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差33 0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 -- -3.5% (完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。