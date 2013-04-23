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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上   
 市最新收盘价：                                    
                                                          
 公司名      股票代码   收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                      
 中国                                              
 新浪                     47.92    +1.62    +3.50  1830050
 搜狐                     48.92    +0.16    +0.33   546180
 网易                     53.49    +1.12    +2.14   466606
 百度                     87.85    +2.19    +2.56  3978023
 亚信科技                 11.46    +0.19    +1.69    99888
                                                          
 台湾                                              
 台湾积体电               18.28    -0.22    -1.19  2315288
 路                                                
 联电                      1.85    +0.01    +0.54   166990
 日月光                    4.30    +0.00    +0.00    64430
 硅品精密                  5.73    +0.07    +1.24   664449
 和信超媒体                1.03    +0.03    +3.00    10120
 友达                      4.31    +0.01    +0.23   100447
 中华电信                 31.76    +0.26    +0.83    35119
 台湾国际航               33.59    +0.91    +2.78   804880
 电                                                
                                                          
 香港                                              
 中国移动                 53.17    -0.21    -0.39   181809
 中国联通                 13.74    +0.05    +0.37   131123
 中国电信                 49.28    +0.28    +0.57    13671
 中芯国际                  3.22    -0.03    -0.92    34173
 电讯盈科    <PCCWY.PK     5.15    +0.11    +2.18     1757
             >                                     
        
(完)
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