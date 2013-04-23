更新版 2-中国货币市场：主要回购利率涨幅扩大，资金面仍紧绷公开市场减力操作

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路透上海4月23日 - 中国银行间市场周二资金紧张态势未有缓和，出资机构寥寥致主要回购加权利率涨幅扩大，其中隔夜上涨逾30基点(bp)，七天更升逾40bp，因财政缴款因素影响未消。

央行公开市场操作方面，在本周央票及正回购到期规模达1,520亿元人民币的情况下，今日稍早仍进行了100亿元正回购操作，显示在外汇占款增速未明显放缓情况下，央行对流动性的调控依旧维持较为审慎的基调。

华北一银行交易员称，早盘资金“不好借，基本没有出的，不知道会不会有机构顶不住呢。”

他并表示，短期来看，缴税等财政存款扰动等因素未消退前，资金紧张局面预计仍将维持；但目前还无法判断回购利率继续上行空间。

根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。

另外，今日虽有400亿元国库现金定期存款招标可投放流动性，但本周四亦有500亿元定存到期收回相应资金。二者相抵，对缓和流动性益处不多。

财政部周二上午进行年内首次国库现金商业银行定期存款招标，利率仍维持在去年末以来高位，不过与同期限shibor点差有所收窄。交易员表示，中小银行争取中标达到完成存款指标目的，仍是踊跃投标的主要动力。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,379.21亿元，较上日的6,425.73亿元减少近两成；其中隔夜品种成交3,997.35亿元，较上日的4,500.65亿元水平下滑，而七天品种成交达486.64亿元，缩减明显。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 3.0347 2.6763 +35.84 3,997.35

七天 3.6412 3.1583 +48.29 486.64

14天 4.1550 3.6106 +54.44 430.52 上交所债券回购

其中:一天 1.9900 3.6950 -170.50 1,550.12

七天 4.8650 4.7250 +14.00 153.94

14天 3.5000 3.0000 +50.00 69.67 回购定盘利率

其中:隔夜 2.9700 2.6400 +33.00 --

七天 3.6900 3.1500 +54.00 --

14天 4.2000 3.7000 +50.00 -- shibor

其中:隔夜 2.9700 2.6370 +33.40 --

七天 3.5700 3.1230 +44.70 --