澳新经济指标预测--4月24日-5月1日****

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月22日当周 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +2.8% +2.2% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.3% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.3% 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿美元) 3月 -- 34.9 新西兰出口(亿美元) -- 39.1 新西兰贸易收支 -- 顺差4.14 新西兰贸易收支 截止3月的一年 -- 逆差10.8 4月26日(五) 暂无重要经济数据公布 4月29日当周 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 3月 -- +1.9% 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- +34.6% 企业自身活动指数 -- +32.4% 0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.2% 0130 澳洲房屋贷款 3月 -- +0.4% 5月1日(三) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。