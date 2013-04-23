《美股业绩焦点》苹果第二季获利下降，但计划拿出更多现金回馈投资者

**股息丰沛**

苹果股东现在将取得每股12.20美元的年度股息，使苹果成为股息发放金额最高的公司之一。由于流通股数约在9.4亿股，苹果将在12个月内返还115亿美元给股东，金额比标普500成分股之中200家企业的市值还要高。

该公司亦表示，计画举债来因应扩张计划，此举较为罕见，但未提供任何细节。投资人敦促该公司以借款来取代自海外汇回资金，以避免产生沉重税负。苹果有大量现金置放在海外。

苹果第二季毛利率为37.5%，低于预估的38.5%。毛利率为多数投资人密切关注的指标。

尽管苹果仍在成长，但速度已放缓，因发达国家的高阶智慧型手机市场已接近饱和，且在中国和印度等开发中国家，苹果面临来自低价机型日益激烈的竞争。

华尔街的炮火也瞄准了苹果领先业界的利润率，市场担心在三星电子和其他采用谷歌 Android系统的业者低价机海战术下，苹果的利润将受压。(完) (编译 徐文焰/于春红/王冠中; 审校 程琳/王丽鑫/于春红)