《美股业绩焦点》苹果第二季获利下降，但计划拿出更多现金回馈投资者

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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**股息丰沛**
苹果股东现在将取得每股12.20美元的年度股息，使苹果成为股息发放金额最高的公司之一。由于流通股数约在9.4亿股，苹果将在12个月内返还115亿美元给股东，金额比标普500成分股之中200家企业的市值还要高。
该公司亦表示，计画举债来因应扩张计划，此举较为罕见，但未提供任何细节。投资人敦促该公司以借款来取代自海外汇回资金，以避免产生沉重税负。苹果有大量现金置放在海外。
苹果第二季毛利率为37.5%，低于预估的38.5%。毛利率为多数投资人密切关注的指标。
尽管苹果仍在成长，但速度已放缓，因发达国家的高阶智慧型手机市场已接近饱和，且在中国和印度等开发中国家，苹果面临来自低价机型日益激烈的竞争。
华尔街的炮火也瞄准了苹果领先业界的利润率，市场担心在三星电子和其他采用谷歌 Android系统的业者低价机海战术下，苹果的利润将受压。(完) (编译 徐文焰/于春红/王冠中; 审校 程琳/王丽鑫/于春红)
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波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。