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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 07:14 BJT

全球外汇市场4月24日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)

-- - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧提交欧洲央行2012年年度报告

-- - 斯洛文尼亚财政部长Uros Cufer讲话

0600 - 瑞士3月UBS指标

0715 - 挪威央行主管货币政策的官员Birger Vikoren讲话

0800 - 德国4月Ifo企业景气判断指数

0800 - 意大利2月零售销售

1000 - 英国4月CBI零售销售差值

1100 - 美国一周抵押贷款指数

1230 - 美国3月耐久财(耐用品)订单

1245 - 美国财政部顾问Michael Stegman讲话

1330 - 美国财政部长杰克卢出席众议院听证会

1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)出席众议院听证会

-- - 美国3月建筑许可修正值

2350 - 日本资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张荻 审校 白云)
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