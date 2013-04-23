全球外汇市场4月24日主要消息

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)
-- - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧提交欧洲央行2012年年度报告
-- - 斯洛文尼亚财政部长Uros Cufer讲话
0600 - 瑞士3月UBS指标
0715 - 挪威央行主管货币政策的官员Birger Vikoren讲话
0800 - 德国4月Ifo企业景气判断指数
0800 - 意大利2月零售销售
1000 - 英国4月CBI零售销售差值
1100 - 美国一周抵押贷款指数
1230 - 美国3月耐久财(耐用品)订单
1245 - 美国财政部顾问Michael Stegman讲话
1330 - 美国财政部长杰克卢出席众议院听证会
1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)出席众议院听证会
-- - 美国3月建筑许可修正值
2350 - 日本资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张荻 审校 白云)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。