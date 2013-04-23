全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型和巴拿马型船舶运价下跌

路透4月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运价下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌4点，或0.45%，至885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌10点或0.81%至1,220点。日均获利下降82美元至4,219美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

法国船舶经纪商BRS在报告中写道，海岬型船舶运价小幅向下修正，是因为上周船用燃油价格一路下滑。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

上海螺纹钢期货价格周二跌至近七个月低点，此前公布的数据显示，中国4月制造业成长放缓，给已然因需求不振而承压的钢价平添更多压力。

中国的铁矿石现货价格周二持稳，但一些铁矿石船货的报价上涨。

“钢价再度下跌影响到厂商利润，因此铁矿石进口没能回升，不过我们在进入铁矿石需求高峰期。”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth说道。

“我们仍然认为，乾散货运价近期将保持疲软，”Stavseth在报告中补充表示。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点或0.75%，至1,193点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

灵便型船舶日均获利下滑8美元至7,996美元。超灵便型船舶日均获利涨7美元至9,442美元。(完)

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