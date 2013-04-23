全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型和巴拿马型船舶运价下跌

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透4月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运价下跌。
波罗的海乾散货运价指数 跌4点，或0.45%，至885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌10点或0.81%至1,220点。日均获利下降82美元至4,219美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
法国船舶经纪商BRS在报告中写道，海岬型船舶运价小幅向下修正，是因为上周船用燃油价格一路下滑。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
上海螺纹钢期货价格周二跌至近七个月低点，此前公布的数据显示，中国4月制造业成长放缓，给已然因需求不振而承压的钢价平添更多压力。
中国的铁矿石现货价格周二持稳，但一些铁矿石船货的报价上涨。
“钢价再度下跌影响到厂商利润，因此铁矿石进口没能回升，不过我们在进入铁矿石需求高峰期。”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth说道。
“我们仍然认为，乾散货运价近期将保持疲软，”Stavseth在报告中补充表示。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点或0.75%，至1,193点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
灵便型船舶日均获利下滑8美元至7,996美元。超灵便型船舶日均获利涨7美元至9,442美元。(完)
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路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。