欧洲经济指标预测--4月24日-5月1日****

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月22日当周 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士UBS指标 3月 -- 1.26 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 106.2 106.7 Ifo企业现况指数 109.5 109.9 Ifo企业预期指数 103.0 103.6 0800 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 2月 -- -0.5% (未经季节调整, 较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 4月 7 0 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.2% 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -0.2% +0.3% (较上年同期) -2.4% -1.6% 0645 法国消费者信心指数 4月 84 84 0700 瑞士KOF领先指标 4月 0.98 0.99 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +3.0% +3.1% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.3% * 4月29日当周 4月29-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 持平 +0.4% (较上年同期) -- -2.2% 4月29日-5月3日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -- +0.8% (较上年同期) -- 持平 4月29日-5月10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +0.1% 期) 4月29日(一) 0900 意大利薪资通胀(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 0900 意大利企业信心指数 4月 -- 88.9 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 负0.86 经济景气指数 -- 90.0 工业景气指数 -- 负12.5 服务业景气指数 -- 负6.7 消费者信心指数 -- 负23.5 消费者通胀预期指数 -- 18.8 生产者物价预期指数 -- 负1.8 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.4% 4月30日(二) 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 -- 5.9 0645 法国消费者支出 3月 -- -0.2% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 309.8 经季节调整失业率 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.5 0800 意大利失业率 3月 -- 11.6% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加6.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加9.0 抵押贷款批准件数(千件) -- 51.7 M4货供额(较前月) -- -0.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -- +1.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.3% (较上年同期) -- +1.8% 0900 欧元区失业率 3月 -- 12.0% 5月1日(三) 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 -- 48.3 (完)
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路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)