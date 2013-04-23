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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 07:32 BJT

****欧洲经济指标预测--4月24日-5月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 4月22日当周
    
 4月24日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0600     瑞士UBS指标                                  3月               --          1.26
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                      4月            106.2         106.7
                                                                             
             Ifo企业现况指数                                          109.5         109.9
             Ifo企业预期指数                                          103.0         103.6
 0800     意大利零售销售(经季节调整,较前月)             2月              --         -0.5%
                      (未经季节调整, 较上年同期)                         --         -3.0%
                                                                             
 1000     英国CBI零售销售差值                          4月                7             0
   
 4月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0830     英国GDP(较前季)                          第一季初值         +0.1%         -0.3%
                (较上年同期)                                          +0.3%         +0.2%
    
 4月26日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0600     德国进口物价(较前月)                         3月            -0.2%         +0.3%
                    (较上年同期)                                      -2.4%         -1.6%
 0645     法国消费者信心指数                           4月               84            84
 0700     瑞士KOF领先指标                              4月             0.98          0.99
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                   3月            +3.0%         +3.1%
          欧元区民间贷款                                              -0.8%         -0.9%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                 --         +3.3%
 

    * 4月29日当周    
 
 4月29-30日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0600     德国实质零售销售(较前月)                     3月             持平         +0.4%
                        (较上年同期)                                     --         -2.2%
 4月29日-5月3日
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)               4月               --         +0.8%
                              (较上年同期)                               --          持平
 4月29日-5月10日
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                  4月               --         +0.2%
                    房价指数三个月均值(较上年同                          --         +0.1%
          期)                                                                
 4月29日(一)
 0900     意大利薪资通胀(较前月)                       3月               --          持平
                      (较上年同期)                                       --         +1.4%
 0900     意大利企业信心指数                           4月               --          88.9
 0900      欧元区企业景气指数                          4月               --        负0.86
                经济景气指数                                             --          90.0
                工业景气指数                                             --        负12.5
                服务业景气指数                                           --         负6.7
                消费者信心指数                                           --        负23.5
                消费者通胀预期指数                                       --          18.8
                生产者物价预期指数                                       --         负1.8
 1200      德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      4月初值             --         +0.4%
                                   (较上年同期)                          --         +1.8%
               消费者物价指数(CPI)(较前月)                               --         +0.5%
                                (较上年同期)                             --         +1.4%
 4月30日(二)
 0600      德国GfK消费者信心指数                       5月               --           5.9
 0645      法国消费者支出                              3月               --         -0.2%
 0645      法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             3月               --         +0.4%
 0755      德国经季节调整失业人数变化(万人)            4月                        增加1.3
              未经季节调整失业人数(万人)                                            309.8
              经季节调整失业率                                                       6.9%
              经季节调整失业人数(万人)                                   --         293.5
 0800      意大利失业率                                3月                --        11.6%
 0830      英国消费者信贷(亿英镑)                      3月                --      增加6.0
               抵押贷款发放金额(亿英镑)                                   --      增加9.0
               抵押贷款批准件数(千件)                                     --         51.7
               M4货供额(较前月)                                           --        -0.5%
 0900     欧元区HICP(较上年同期)                     4月初值              --        +1.7%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          4月初值              --        +0.2%
                                (较上年同期)                              --        +1.6%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                           --        +2.3%
                                    (较上年同期)                          --        +1.8%
 0900     欧元区失业率                                 3月                --        12.0%
 5月1日(三)
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                     4月                --        48.3
 
    (完)
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