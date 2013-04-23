台湾已公布经济指标--2013/4/24

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *工业生产(y/y) 3月 -3.28% -11.61% r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.18% 4.16% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 1.39% +2.96% r 5/6 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,018.9 4,040.8 5/6 -- 商品出口(y/y) 3月 +3.3% -15.8% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +0.2% -8.5% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +3.53% +2.99% 4/25 -- 外销订单(y/y) 3月 -6.6% -14.5% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
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