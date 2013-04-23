台湾经济指标预测--4月24日至5月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 4月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/25 1610 M2年增率 3月 -- +3.53%(年变动率) * 5月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/6 1610 外汇存底 4月底 -- 4,018.9亿美元 5/6 0830 消费者物价指数(CP 4月 -- +1.39%(年变动率 I) ) 5/7 1600 出口 4月 -- +3.3%(年变动率) * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- -6.6%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.18% *5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.28% -- -- 国内生产总 第一季 -- +3.72%(统计值) 值(GDP) -- -- 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。