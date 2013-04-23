中港股市：中国股市创3月末来最大日跌幅，内地制造业PMI数据不振亦打击港股

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
沪综指收报2,184.5点，略高于200日移动均线切入位2,175.6。若收在该水准下方，可能预示后市将进一步下跌。
恒生指数 收低1.1%，报21,806.6点。恒生国企指数 下滑1.6%。两大指数皆创4月15日以来最大跌幅。
上海股市的成交量连续第三天高于均值，但港股的成交额则略低于先前20日均值。
“今日的数据证实了疲弱的趋势。未来料将会有更疲软的经济数据，而季节性因素将无法提供帮助，”交银国际首席中国策略师洪灏表示，“我的立场仍没变：我不会告诉客户过度承担风险。”
中国地产股全面走疲，此前中国一线城市--广州市成为继北京之后，第二个明确表示对房价进行指导的城市。
中资银行股造成拖累，民生银行 在上海股市重挫4.7%，在香港股市则挫跌2.5%。(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。