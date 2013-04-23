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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 17:10 BJT

中港股市：中国股市创3月末来最大日跌幅，内地制造业PMI数据不振亦打击港股

沪综指收报2,184.5点，略高于200日移动均线切入位2,175.6。若收在该水准下方，可能预示后市将进一步下跌。

恒生指数 收低1.1%，报21,806.6点。恒生国企指数 下滑1.6%。两大指数皆创4月15日以来最大跌幅。

上海股市的成交量连续第三天高于均值，但港股的成交额则略低于先前20日均值。

“今日的数据证实了疲弱的趋势。未来料将会有更疲软的经济数据，而季节性因素将无法提供帮助，”交银国际首席中国策略师洪灏表示，“我的立场仍没变：我不会告诉客户过度承担风险。”

中国地产股全面走疲，此前中国一线城市--广州市成为继北京之后，第二个明确表示对房价进行指导的城市。

中资银行股造成拖累，民生银行 在上海股市重挫4.7%，在香港股市则挫跌2.5%。(完)
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