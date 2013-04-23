中港股市：中国股市创3月末来最大日跌幅，内地制造业PMI数据不振亦打击港股

上海股市的成交量连续第三天高于均值，但港股的成交额则略低于先前20日均值。

“今日的数据证实了疲弱的趋势。未来料将会有更疲软的经济数据，而季节性因素将无法提供帮助，”交银国际首席中国策略师洪灏表示，“我的立场仍没变：我不会告诉客户过度承担风险。”