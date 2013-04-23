《中国企业债发行日程表》--4月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *新昌县投资 12 7 6.60% AA- 4/24-4/28 国信证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/嵊州投资公司提供担保) =================================================================================== *上海金外滩集团 5 7 6.35% AA 4/24-4/28 东方花旗证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *山西潞安矿业 25 10 簿记建档区间5.0%-5.5% AAA 4/25-5/2 渤海证券 15 10 簿记建档区间4.8%-5.3% (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 无锡惠山经济 12 6 6.03% AA 4/22-4/24 海通证券 发展总公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 常熟发展投资 10 7 5.80% AA 4/19-4/25 国信证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 长沙轨道 25 10 *6.20% AA+ 4/23-4/25 海通证券 交通集团 (第3-6年末每年偿还2.5亿元本金/第7-10年末每年偿还3.75亿元本金) =================================================================================== 温州交通 10 7 前5年6.05% AA 4/22-4/26 中银国际证券 投资集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 大同煤矿集团 54 15 簿记建档区间5.0%-6.0% AAA 4/24-4/26 海通证券 (第10年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)