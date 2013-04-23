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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 17:09 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超5.5亿台币

路透台北4月23日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       24.50       20.50       +4.00
     票券业        1.50        0.00       +1.50
     证券业       27.50       33.00       -5.50
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