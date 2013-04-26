《台湾金融市场一周展望》股、汇、债均达关键价位，禽流感添变数投资者趋谨慎

* 台湾禽流感后续发展成变数

* 台币汇价仍紧盯人民币波幅放宽时机

* 债市紧抓变数增多或微微偏多

* 货市流动性改善但超短期国库券料仍标低

记者 林妙容

路透台北4月26日 - 台湾本周突如其来的H7N9禽流感确诊案例，并未搅乱金融市场一池春水，股、汇、债周五同步测试近来波段新高，但各市场达关键价位后略感犹豫，追价谨慎。

台湾周三发现首例境外移入的H7N9禽流感确诊病例，而下周大陆〞五一〞长假期间料现台商回台及观光客涌入高峰期。若禽流感疫情发展，势必给金融市场增添变数，如同河中暗流，投资者需小心以对。

分析师及市场人士预估，今日场中强烈表态的台币兑美元 虽锐不可当，但下周台湾央行料仍以〞柳树理论〞的稳健态度应对；而台湾股市 站上8,000点大关后，交易量能否持续放大仍为重点。

台湾债市虽有H7N9禽流感做为多头上攻题材，但临近3月起弹点市场看法分歧，殖利率暂以低档盘整看待；货币市场4月淡季月底/旬底紧缩因素不彰，须留意外银资金水位高涨。

**台币随人民币起舞**

台币市场本周远远将H7N9疫情抛在脑后，更加追随人民币升值的市场狂热话题。但市场兴奋中带有谨慎。

〞台湾央行总裁以稳健保守着称，我们必须问自己，台币到底有没有升的条件？〞一名本地银行外汇交易主管说。

台币/美元过去三周以来持续偏升，今日更直接挑战强于29.600价位，交易员认为主要是人民币 强势表态，在两岸经贸紧密互动的情况下，台币随之起舞。且人民币将于近期扩大波动幅度的政策方向仍未落实，令市场存有升值预期，对部分亚币形成支撑。

不过下周二(30日)台湾主计总处将公布第一季GDP数值，台湾经济研究院最新的预估在3.22%，低于政府原估3.26%，且市场也有不少主计总处将下修数值的声音。加以台湾3月出口及外销订单表现并不理想，汇市交易人士预估台湾基本面仍没有适当条件支持台币大幅升值，料下周台币会于高档震荡。

台湾央行周五已于盘中止稳台币，目前主交投区在29.600上下。

汇银人士认为，待月底出口商抛汇卖压消化完后，下周台币续扬动能将关注人民币兑美元是否续创新高，以及台股后市表现。毕竟台股续涨与否将牵动外资走向，下周台币主要交投区间暂看在29.500-29.750。

另名外资银行交易主管则指出，目前市场预期下周美国公开市场委员会(FOMC)将维持利率不变，对市场影响不大，然市场对欧洲央行的降息预期较高，是否将拖累下周非美货币及亚币走跌仍有待观察。

**台股料于8,000点附近整理**

台币升值带来的外资汇入题材亦部分有利于台湾股市 持稳，不过需要留意H7N9禽流感的后续发展。

台新投顾全球策略研究部协理吕仁杰认为，下周市场预期欧洲央行将降息，并紧密关注欧洲央行是否有新一轮的宽松计划。他认为全球持续的宽松流动性短期将为股、债提供良好支撑。

他并指出，欧股有机会在下周四前微微反映利多，宣布降息后则有获利了结的卖压；美股看来有涨多拉回的忧虑，不过他判断全球宽松气氛仍将略胜对经济成长缓慢的忧虑，下周为全球股市提供止稳力量。

回归到台股上，虽有H7N9的疫情发酵隐忧，且台湾第一季GDP也可能温和修正，但台股在8,000点附近料能止稳，与海外股市基调一致。

统一投信执行副总董永宽则认为，H7N9的后续发展需要花时间观察，但确实是目前市场最需要留意的变数，下周台股可能因而沉淀，并呈现观望气氛，以价稳量缩为基调，量能未能放大仍是隐忧。

〞台股看来就是不强不弱，但8,000点已经壂上去。〞董永宽说。

周五台股收于平盘，周线则走高1.15%。

路透周四公布对76位分析师的调查结果显示，欧洲央行下周料降息，但对欧元区经济摆脱衰退可能帮助不大。

**债市殖利率料低档游走**

台湾债市多头自3月中以来已走了不小一段，交易员评估目前热券殖利率估计已达区间下缘。虽然H7N9疫情发展变数可能影响下周台债走势，但他们认为，美债殖利率当前同样来到相对低位，预估下周台债最好的情况也就是殖利率低档整理。但台股若是意外大跌，将为债市多头提供进一步攻击力道。

〞金融市场对这个(H7N9)是很敏感，不过目前疫情还没走到人传人，不是坐个捷运就中标，只要疫情没有大幅扩散，对金融市场影响不会太大。〞一本地证券商交易员说。

目前看来，主流五年券102/2 殖利率达到重要的心理关卡，过去五年券在0.90%以下的时间其实并不多，目前多头仍然掌控台债的盘势，若是下周股市有明显下跌，不排除五年券殖利率会短暂跌破0.9%的关卡。

五年券下周预估区间在0.89-0.93%，周五收报0.9010%；10年热券102/6 下周区间预估在1.22-1.25%，周五收报1.2295%。

此外，债市交易员也注意到近来台币汇价特别强劲，他们认为，台币升值带来的外资汇入将对短券行情有利。

**货币市场浮滥资金将有所改善**

受到外资汇入推升台币及台股稳定微升的影响，货币市场浮滥的资金面本周益发雪上加霜，隔夜拆款加权平均利率 亦受打击，周初一度在0.385%的两个月低位徘徊。但随着央行加大游资冲销力道，短率止稳回升。

相较本周央行存单到期量逾2兆台币，下周7,000多亿的央行存单量平稳且落点平均，将对货市满溢的流动性将有所改善。且下半周进入旬底及5月新月份开始，资金需求料稍稍升高，且缴税季正式到来，市场在心理上倾向资金去化将有所改善，有助止稳短率。

“下礼拜我认为(短率)持平的机会大。”一位票券商交易主管说。

不过下周二(30日)财政部将标售罕见的28天期国库券，在上期91天国库券标低后，对标售结果市场难以乐观看待，过低利率已能预期本地银行将退出战场，而外资银行资金调度部门亦显得犹豫，或由外银交易部门出马角逐，暂以一周及隔夜拆款利率为比价标的。

虽然台湾金融市场近来主要受资金流动性主导，但稍稍拉长来看，全球主要市场包括欧美及中国的经济缓成长仍是重要议题。下周中国将发布制造业PMI，美联储及欧洲央行对经济基本面的评估也会是全球市场的关注重点。如果经济基本面难以讨好海外市场，台湾也难置身其外。