美国情势：黑客侵入美联社Twitter账户发出白宫爆炸假信息，冲击市场

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透华盛顿4月23日 - 黑客周二侵入美国联合通讯社(美联社)的Twitter账户，并利用该账户发出一条有关白宫发生爆炸的虚假消息，造成金融市场短暂混乱。
在这起最新的涉及社交媒体平台Twitter的黑客事件中，一个官方美联社账户@AP报导称，白宫发生两处爆炸，总统奥巴马受伤。
美联社发言人Paul Colford迅速证实这条微博消息纯属“伪造”；白宫发言人卡尼也对记者称，奥巴马很好。
但在这条虚假消息发出后三分钟内，几乎所有美国市场都因此而大跌，一名交易商称状况“完全乱套了”。相关图表请点击(link.reuters.com/hyz57t)
美国联邦调查局(FBI)和美国证券交易委员会(SEC)均表示，正调查这一事件。FBI发言人Jenny Shearer没有给出更多细节，仅证实已展开调查。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透上海4月13日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 5.40% 上限5.40% AAA 1.06 每5年为一个计息周期 投资集团 若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp ------------------------------------------------------------------------------------------------ 南通通州区 10