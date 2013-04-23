美国情势：黑客侵入美联社Twitter账户发出白宫爆炸假信息，冲击市场

路透华盛顿4月23日 - 黑客周二侵入美国联合通讯社(美联社)的Twitter账户，并利用该账户发出一条有关白宫发生爆炸的虚假消息，造成金融市场短暂混乱。

在这起最新的涉及社交媒体平台Twitter的黑客事件中，一个官方美联社账户@AP报导称，白宫发生两处爆炸，总统奥巴马受伤。

美联社发言人Paul Colford迅速证实这条微博消息纯属“伪造”；白宫发言人卡尼也对记者称，奥巴马很好。

但在这条虚假消息发出后三分钟内，几乎所有美国市场都因此而大跌，一名交易商称状况“完全乱套了”。相关图表请点击(link.reuters.com/hyz57t)

美国联邦调查局(FBI)和美国证券交易委员会(SEC)均表示，正调查这一事件。FBI发言人Jenny Shearer没有给出更多细节，仅证实已展开调查。