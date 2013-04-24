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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:08 BJT

东京汇市：欧元整理跌势，澳元走势关注澳洲CPI数据

澳元的短期关注点是将于0130GMT公布的消费者物价指数(CPI)。预计基础CPI同比增幅将维持在2.4%左右，从而能使澳洲央行维持宽松立场。

新西兰元亦有良好买需，新西兰央行此前作出相对乐观的经济评估，进一步支撑新西兰元。

新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变。

受新西兰央行言论影响，新西兰元兑美元 上涨约40个点子，最新报0.8436美元，摆脱周二所及三周低位0.8360美元。(完)

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