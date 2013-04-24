东京汇市：欧元整理跌势，澳元走势关注澳洲CPI数据

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
澳元的短期关注点是将于0130GMT公布的消费者物价指数(CPI)。预计基础CPI同比增幅将维持在2.4%左右，从而能使澳洲央行维持宽松立场。
新西兰元亦有良好买需，新西兰央行此前作出相对乐观的经济评估，进一步支撑新西兰元。
新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变。
受新西兰央行言论影响，新西兰元兑美元 上涨约40个点子，最新报0.8436美元，摆脱周二所及三周低位0.8360美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 程琳/李爽/王翔琼; 审校 徐文焰/白云/于春红)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。